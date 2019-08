Lyon : appel à témoins pour retrouver un vieil homme atteint d'Alzheimer

La police a lancé un appel à témoins pour retrouver un vieil homme atteint de la maladie d'Alzheimer, disparu le 22 juillet aux abords de la gare de Lyon Perrache.

La police nationale du département du Rhône a lancé un appel à témoins ce jeudi 1er août pour retrouver Bounour Achour. Alors qu'il rentrait en bus du Maroc, il aurait disparu à la gare de Lyon Perrache, le 22 juillet vers 6h30. Âgé de 71 ans, le vieil homme souffre d'un début de maladie d'Alzheimer. Grand et mince, il a de rares cheveux gris et une barbe blanche. Il serait vêtu d'une parka jaune et noire et d'un bas de jogging, équipé d'une sacoche rouge et d'une valise bordeaux, une casquette sur la tête.

Les personnes qui l'auraient aperçu ou auraient des informations à son sujet sont priées de contacter le commissariat de police de Lyon 2e au 04 78 42 26 56 et au 04 78 78 40 40 le week-end.