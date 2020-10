Lyon : appel à la grève des personnels soignants à l'hôpital Edouard-Herriot

Le mouvement, qui se tiendra du 26 octobre au 8 novembre, est lancé par le syndicat SUD afin de revendiquer plus de moyens, humains comme matériels, en cette période de crise sanitaire.

Le syndicat SUD de l'hôpital Edouard-Herriot a lancé un appel à la grève des personnels soignants, dès ce lundi et jusqu'au dimanche 8 novembre, dans le but de mettre à disposition plus de moyens au niveau du personnel et du matériel nécessaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Un préavis a donc été déposé par le syndicat, qui demande « du personnel en nombre suffisant et formés aux différentes spécialités pour remplacer les nombreux arrêts maladies actuels sur le site » ainsi que « du matériel de protection individuel en nombre suffisant : masques FFP2, masques chirurgicaux, sur blouses, gants des différentes tailles pour tous les soins et des tenues professionnelles quotidiennement ».

SUD revendique également le " respect des congés annuels de fin d'année ", et une augmentation de "300 euros nets pour tous les personnels hospitaliers".