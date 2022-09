Le réseau des transports en commun lyonnais pourrait être perturbé en fin de semaine par une grève des agents, les syndicats ayant déposé un préavis pour le vendredi 9 septembre. Ils demandent une hausse des salaires.

Ce vendredi 9 septembre, les usagers des transports en commun lyonnais pourraient connaître des difficultés pour se déplacer sur le réseau TCL, en raison d’un appel à la grève lancé par la CGT et l’UGICT. Les deux sections syndicales appellent les agents à débrayer pour demander une hausse des salaires et dénoncer "la pénurie de salariés".

Aide au pouvoir d'achat contre hausse des salaires

Pour l’heure difficile de savoir dans quelle mesure le réseau sera perturbé. Du côté des services Tcl on précise qu’il est encore trop tôt ce lundi pour se prononcer sur le sujet, tout en insistant sur le fait que discussions sont en cours avec les organisations syndicales. Plutôt qu’une hausse des salaires, la direction des transports en commun lyonnais aurait proposé des mesures de soutien exceptionnelles liées à la situation économique et au pouvoir d’achat.

D’après les syndicats, qui semblent bien loin d’être convaincus par ces mesures, l’aide mise en avant par Keolis serait de l’ordre de 600 euros maximum divisés en "4x150 euros", "sous réserve de « présentéisme » entre le 12 septembre et le 11 décembre 2022, mais pas au prorata du temps de présence : par exemple, la première journée d’absence d’un salarié lui fera perdre 200 euros, en plus de sa journée !". Une "usine à gaz" dénoncent la CGT et l’UGICT dans un communiqué commun publié ce lundi 5 septembre, en évoquant un "véritable chantage, visant à dissuader les salariés de toute contestation".