Lyon : amélioration du trafic TGV ce week-end

Si le trafic TGV sera presque normal ce week-end à Lyon, celui des TER sera toujours très fortement perturbé.

Selon les prévisions de la SNCF, 7 TGV sur 10 circuleront ce samedi. Le trafic sera quasiment normal sur les liaisons Lyon-Paris et Paris – Marseille. On comptera 2 TGV sur 3 dimanche. “Tous les TGV Inoui, Ouigo et Intercités disponibles à la vente jusqu’au 8 janvier 2020 inclus sont garantis”, assure par ailleurs la compagnie de transport. Le trafic TGV devrait encore s'améliorer lundi 6 janvier sur l'ensemble des grands axes.

Dans le détail :

Samedi 4 janvier

TER : 1 train sur 4 en moyenne. Le plan de transport sera renforcé par la commande de 347 autocars.

TGV :

Paris Lyon : 15 allers/retours

Lyon Marseille : 11 allers/retours

Lyon Montpellier : 4 allers/retours

Intercités : 2 trains sur 3 en moyenne

Dimanche 5 janvier

TER : 1 train sur 4 en moyenne. Le plan de transport sera renforcé par la commande de 347 autocars.

TGV :

Paris Lyon : 16 allers/retours

Lyon Marseille : 10 allers/retours

Lyon Montpellier : 6 allers/retours

Intercités : 5 trains sur 6 en moyenne.