Lyon : alerte rouge pollution, la circulation différenciée en vigueur dès vendredi matin

Un épisode de pollution en cours a conduit la préfecture du Rhône à mettre en place la circulation différenciée et à abaisser la vitesse maximale sur les routes.

En raison d'un épisode de pollution de l'air aux particules fines et dioxydes d'azote en cours dans le bassin lyonnais, le Nord-Isère et la zone des Coteaux, la préfecture du Rhône vient d'activer son niveau d'alerte numéro 2. En conséquence, la circulation différenciée va être instaurée à l’intérieur des communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire . Seuls les véhicules affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe « zéro émission moteur », de classe 1 ou de classe 2 vont pouvoir circuler.

Ne sont pas concernés :

Le boulevard périphérique Nord ;

voies métropolitaines M6 et M7 ;

tunnel sous Fourvière ;

l’itinéraire permettant l’accès au parc relais IUT Feyssine entre le boulevard Laurent Bonnevay et le boulevard périphérique ;

l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc-relais de Vaise par le quai Raoul Carré, le quai Sédaillan, le quai du Commerce, le quai de la gare d’eau, la rue de Saint- Cyr et la rue du 24 mars 1852 ;

l’itinéraire entre le boulevard périphérique Nord et le parc-relais de Vaise par la rue de Bourgogne et la rue du 24 mars 1852 ;

l’itinéraire entre l’A7 et le parking de la gare de Lyon-Perrache empruntant les bretelles de l’échangeur autoroutier de Perrache et le Cours de Verdun Récamier ;

l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc relais Gorge de Loup par la rue du Bourbonnais, l’avenue Sidoine Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue Sergent Michel Berthet et la rue de la Pépinière Royale ;

l’itinéraire entre l’échangeur de l'A43 et le parc-relais Mermoz-Pinel par l'avenue Jean Mermoz.

Les mesures concernant la circulation différenciée et l’abaissement temporaire de la vitesse prendront effet à compter du 26 février 2021 à 05h.

Par ailleurs, un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h, pour tous véhicules à moteur. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont limités à 70 km/h.

D'autres mesures relatives aux secteurs agricole, industriel et résidentiel (lire ici) vont être mises en place.