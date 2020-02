Lyon : agression à coups de marteau, la victime dans un état critique

Un homme a été agressé par 4 ou 5 personnes ce mardi et se trouve dans un état critique.

Ce mardi 4 février en fin d'après-midi, une bagarre a éclaté dans le quartier Bel-Air à Saint-Priest écrit Le Progrès. Un trentenaire a été pris à partie par 4 à 5 personnes. Deux personnes ont été prises en charge par les pompiers et transportées à l'hôpital. L'une est légèrement blessée tandis que la seconde est entre la vie et la mort après avoir reçu des coups de marteau à la tête, écrit le quotidien. Cinq suspects ont été interpellés et trois sont toujours en garde à vue.