Lyon : accident de la circulation, le T1 perturbé, le T4 arrêté

À la suite d’un accident de la route au niveau de la station Tonkin à 13h45, le trafic de la ligne T1 est perturbé, celui de la ligne T4 est arrêté.

Un accident de la circulation à 13h40 a provoqué l’interruption totale du tramway T4. La ligne devrait revenir en fonction aux alentours de 16h.

L’accident a, semble-t-il, également affecté la ligne T1 : jusqu’à au moins 16h elle sera terminus à Charpennes Charles Hernu. Les stations Le Tonkin et IUT Freyssine ne sont plus desservies. Des bus de substitution seront mis en place entre Charpennes Hernu et IUT Freyssine.