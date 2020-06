Lyon : à quoi va ressembler la piscine du parc de la Tête d'Or réservée à 80 personnes ?

La ville de Lyon va installer une piscine éphémère dans le parc de la Tête d'Or. Réservé à 80 personnes en simultané, à quoi va ressembler ce lieu ?

Comme nous vous l'annoncions ce jeudi matin, la ville de Lyon va rouvrir certaines de ses piscines à partir de juillet dans un contexte marqué par l'épidémie de coronavirus Covid-19 (lire ici).

Une piscine éphémère sera ouverte à partir du 2 juillet dans le vélodrome du parc de la Tête d'Or. Son accès sera limité à 80 personnes en simultané par créneau de deux heures, au prix de deux euros.

Il sera possible de réserver ses deux heures via un site Internet, dans la limite de deux fois par semaine. Toutes les opérations se feront en ligne et l'accès à cette piscine sera réservé aux Lyonnais (sur présentation d'un justificatif de domicile). Le lieu sera ouvert de 12h30 à 19h30. Entre chaque créneau, le site sera désinfecté. La jauge très faible a été rendue obligatoire à cause des règles à respecter dans le cadre du déconfinement.

Dans le vélodrome, on retrouvera une zone de 2000 m² de plage aménagée, avec deux bassins hors sol et une plateforme de jeux d'eau (accès PMR possible). Les bordures seront aménagées avec es zones pour se détendre, lire, jouer ou rester à l'ombre. Aucun vestiaire ne sera proposé, il s'agira d'une expérience "comme à la plage". Une plage limitée à 80 personnes et donc uniquement pour les habitants de Lyon. Avec trois créneaux de deux heures possibles de 12h30 à 19h30, cette piscine ne profitera qu'à 240 personnes par jour. Il ne faudra donc pas traîner pour réserver.

Découvrez les autres visuels ci-dessous.