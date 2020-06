Lyon : cinq piscines ouvertes cet été, dont une éphémère à la Tête d'Or

En plus des quatre piscines classiques, deux bassins éphémères vont être créés au sein du vélodrome du parc de la Tête d'Or. Ces piscines ne seront accessibles qu'aux habitants de Lyon et dans des jauges très limitées.

La ville de Lyon a annoncé ce jeudi que quatre piscines extérieures seront ouvertes cet été (Tony-Bertrand, Gerland, Mermoz, Duchère) plus une éphémère installée au sein du vélodrome du parc de la Tête d'Or. Accessible aux personnes à mobilité réduite, cette dernière sera composée de deux bassins et d'une plateforme de jeux d'eau. Les piscines lyonnaises seront ouvertes 7/7j de 10h à 19h (12h30 à 19h30 pour la piscine Tête d'Or). Tony-Bertrand, Duchère et cette piscine éphémère ouvriront le 2 juillet, Mermoz et Gerland le 3. Toutes fermeront leurs portes le 6 septembre.

Tous les bassins seront réservés aux Lyonnais qui devront présenter un jusitifcatif de domicile. Des créneaux de 2h de baignade seront proposés pour le prix de 2€. Les réservations dans la limite de deux fois par semaine se feront exclusivement en ligne tout comme le paiement. Entre chaque créneau de 2 heures, les sites seront désinfectés.

Enfin, la jauge sera limitée à 150 personnes pour la piscine Tony-Bertrand, 120 personnes pour Mermoz et 80 personnes pour Mermoz, Gerland, et Tête d'Or.