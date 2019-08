Lyon 8 : des artères fermées cette fin de semaine pour le T6

Cette fin de semaine, de nombreuses artères du 8e arrondissement de Lyon seront fermées à la circulation pour finaliser le raccordement de la nouvelle ligne de tramway T6.

Encore un peu de patience pour profiter de la nouvelle ligne de tramway T6, annoncée pour novembre 2019. En attendant, les travaux de raccordement se poursuivent, occasionnant la fermeture de quelques artères du 8e arrondissement de Lyon.

Déjà interdit à la circulation ce mercredi, le boulevard Pinel sera a nouveau fermé ce jeudi et ce vendredi entre les avenues Rockefeller et Lacassagne, de 7 h à 18h. Une déviation est mise en place par l'avenue Lacassagne, le cours Eugénie et l'avenue Rockefeller pour aller à l'Est, et inversement dans l'autre sens. Du 5 au 9 août, le secteur sera à nouveau fermé depuis l'avenue Lacassagne jusqu'au Groupement hospitalier Est.

Pour rappel, depuis ce lundi et jusqu'au 9 août, le secteur Mermoz est également impacté avec la fermeture de l'avenue Jean Mermoz et de la rue Ranvier jusqu'au boulevard Ambroise Paré en direction du Bachut. Pour aller en direction de Lyon, il est conseillé d'emprunter le boulevard Pinel, l'avenue Général Frère et la rue Maryse Bastié ; la rue Laennec et le boulevard Pinel au départ du boulevard Ambroise Paré.

Depuis ce lundi et jusqu'à ce vendredi inclus, le carrefour entre l'avenue Francis de Pressensé et la rue professeur Beauvisage est fermé à la circulation. En direction du Nord, il faudra se rabattre sur l'avenue Viviani, le boulevard des États-Unis et la rue professeur Beauvisage. Dans l'autre sens, il est conseillé de passer par les rues Henri Barbusse ou Louise Michel, Professeur Roux et Ernest Renan.

Enfin, les transports en commun ne sont pas épargnés avec une ligne C15 déviée en direction du Bachut depuis ce lundi et ce jusqu'au 25 août. Les arrêts Mermoz Pinel, Général Frère, Moselle Trinité, Mermoz Californie et Marise Bastié ne sont plus desservis.