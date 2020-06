Lyon 7e : quatre suspects arrêtés après l'agression d'un passant

Quatre hommes, dont deux mineurs, ont été arrêtés la semaine passée pour un vol avec violence commis dans le 7e arrondissement de Lyon.

Le 29 mai dernier à 03h15, les policiers ont interpellé en flagrant délit quatre individus, dont deux mineurs, à l’angle des rues Jaboulay et Béchevelin à Lyon (7e). Ils venaient de dérober avec violences (ITT inconnue) le téléphone portable et la montre d’un trentenaire. La victime présentait diverses blessures (arcade ouverte, plaie sanglante à la tête) et était transportée à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc. L’un des mis en cause (2 antécédents judiciaires) était trouvé porteur d’un couteau.

Placés en garde à vue dans les locaux de la Sûreté départementale chargée de l’enquête, les quatre suspects ont reconnu les faits. Ils ont par ailleurs été formellement identifiés par la victime. Les quatre hommes ont été présentés au parquet le 30 mai. Les deux mineurs étaient laissés libres avec ouverture d’information et les deux majeurs écroués en attente de comparution ce mardi.