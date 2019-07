Lyon 7 : des cendriers géants pour ne plus voir de mégots par terre

Seize cendriers géants ont été installés dans le 7e arrondissement de Lyon pour inciter les fumeurs à ne pas jeter leurs mégots sur le trottoir.

Trente milliards. C'est le nombre de mégots jetés par terre chaque année en France, dont 40 % dans la nature, d'après le ministère de la Transition écologique. Pour tenter d'enrayer le phénomène à Lyon, une première zone "zéro mégot" a été inaugurée ce mercredi dans le 7e arrondissement.

L'objectif est de sensibiliser les fumeurs à l'impact écologique énorme de leurs mégots, premières sources de pollution des océans, devant les sacs plastiques et autres déchets d'après une étude américaine. Pour en finir avec les mégots négligemment écrasés du talon sur le trottoir, 16 cendriers géants de la société Eco-Mégot ont été répartis dans le parc de Gerland, le parc des Berges et le restaurant inter-entreprises du port Édouard Herriot. A visée expérimentale dans un premier temps, la zone pourrait être étendue si les résultats sont concluants.

Lisa Duvillard, responsable de l'antenne régionale d'Eco-Mégot, a présenté le double objectif de ses produits lors de l'inauguration : "dépolluer l'espace public tout en créant de l'emploi". Il faudra en effet de nombreuses personnes pour récolter les mégots jetés dans les cendriers, à vélo dans la mesure du possible. Les éléments qui peuvent l'être seront ensuite recyclés, le reste incinéré. Les dispositifs d'Eco-Mégot ont déjà fait leur preuve à Bordeaux, avec 400 000 mégots récoltés en deux ans. Lisa Duvillard est optimiste : "Nous en prévoyons 200 000 de plus par an avec l'implantation des 16 bornes inaugurées aujourd'hui."