Lyon, 63e ville de France où l'on vit le mieux

Le palmarès des villes et villages de France où il fait bon vivre a été dévoilé ce dimanche par le JDD. Lyon occupe le 63e rang de ce classement, loin devant Villeurbanne (109e) et Bron (138e) pour le département du Rhône.

Pour la 3e édition du palmarès des villes et villages où il fait bon vivre, réalisé par l'association du même nom, les résultats ont été dévoilés dans le Journal du dimanche. Angers (Maine-et-Loire) et Guéthary (Pyrénées-Atlantiques), dans la catégorie moins de 2 000 habitants, ont remporté ce titre pour l'année 2022.

Annecy, 2e, perd sa 1re place

Dans le top 500 des villes, on retrouve pour le Rhône, Lyon (63e), devant Villeurbanne (109e), Bron (138e), Caluire-et-Cuire (186e), Saint-Priest (213e), Vénissieux (234e), Vaulx-en-Velin (248e), Oullins (277e), Tassin-la-Demi-Lune (306e), Rillieux-la-Pape (312e), Ecully (415e), Francheville (458e) et Saint-Genis-Laval (464e). Dans l'Ain, Bourg-en-Bresse arrive 162e position. Pour la Loire, Saint-Etienne est 26e. Grenoble (Isère) est 125e. Enfin, la meilleure place pour la région Auvergne-Rhône-Alpes est à mettre au crédit d'Annecy (Haute-Savoie), 2e, mais qui était en tête du classement en 2021.

Ce palmarès a été réalisé sur la base de 187 critères différents, principalement issus de l'Insee et d'organismes étatiques. Chacun de ces éléments donne à la ville des points et fait partie de l'une des neuf catégories retenues. L'importance de ces dernières a été pondérée en fonction du poids que leur accorde les Français dans un sondage OpinionWay réalisé au préalable. On y retrouve ainsi dans l'ordre : la qualité de vie, la sécurité, la santé, le commerce, les transports, l’éducation, les sports et loisirs, la solidarité et enfin l’attractivité immobilière.