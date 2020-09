Lyon 5e : arrêtés avec 1kg de cannabis et 795€ lors d'un contrôle de police

Les deux jeunes hommes arrêtés la semaine passée ont expliqué qu'ils n'étaient pas les propriétaires de la drogue et que l'argent provenait d'une donation familiale.

Lors d’un contrôle de police effectué rue des Farges le 17 septembre dernier à 16H00, les forces de l'ordre ont arrêté deux personnes qui circulaient dans un véhicule. Ils transportaient près d' un kilo d’herbe de cannabis et l’un de deux était porteur de la somme de 795 euros en espèces. Les deux hommes, domiciliés à Lyon 3e et Caluire, sont âgés de 23 ans et déjà connus des services de police (10 et 20 faits au casier judiciaire).

Ils ont nié la propriété du sac d’herbe de cannabis et expliqué que l’argent proviendrait de donations de leur famille. Ils ont été présentés au parquet le 19 septembre dans l’attention de leur jugement en comparution immédiate.