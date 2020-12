Lyon, 4e ville la plus attractive de France

Lyon est la 4e ville la plus attractive de France d'après un classement dévoilé ce dimanche 6 septembre par Le Parisien.

Nos confrères du Parisien ont dévoilé ce dimanche 6 décembre les résultats d'une enquête menée par les plateformes Parisjob et Régiobsjob sur les villes les plus attractives de France. Les habitants ont été interrogés sur leur qualité de vie, le dynamisme économique, l'offre en matière de travail, les infrastructures et les équipements pour les modes doux, les loisirs et la culture... Et Lyon est dans le top 5.

Parmi les vingt grandes villes françaises en lice, c'est Rennes qui l'emporte. Lyon se classe en 4e position, juste derrière Nantes et Strasbourg. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble tire également son épingle du jeu en se hissant à la 7ème place du classement. Paris, en revanche, est bien loin derrière avec une 18e place tout en bas de la liste.