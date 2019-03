Lyon 3e : la rue Desaix fermée pour travaux les 5 et 6 mars

Onlymoov indique que mardi et mercredi, la rue Desaix, située dans le 3e arrondissement, sera fermée à la circulation en journée de 8h30 à 16h30.

Afin de permettre des travaux de voirie dans le cadre du projet Part-Dieu, la rue Desaix, située dans le 3e arrondissement entre la rue des Cuirassiers et le boulevard Vivier Merle, va être fermée à la circulation les mardi et mercredi 5 et 6 mars. Cette fermeture aura lieu en journée de 8h30 à 16h30. Les entrées et sorties des parkings des riverains seront tout de même maintenues à chaque extrémité de la coupure.