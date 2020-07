Lyon : 38 degrés ce lundi, le Rhône en alerte jaune canicule

Soleil, canicule et pollution à Lyon (photo : Florent Deligia)

Il va faire beau... et surtout chaud ce lundi à Lyon. Jusqu'à 38 degrés cet après-midi. Le département du Rhône a été placé en alerte jaune "canicule". Prudence, Lyonnais.

Et surtout, ça va durer. Plus de 33 degrés tous les jours jusqu'à samedi avec des pointes à 39, vendredi, et à 37 samedi. Le mercure va également rarement descendre en dessous des 20 degrés la nuit. Des orages sont notamment prévus mardi après-midi.

Le département du Rhône, comme deux autres départements de la région (l'Isère et la Drôme) a été placé en alerte jaune "canicule" dès ce lundi. Prudence, Lyonnais.

Pour surmonter ces grosses chaleurs, nous vous proposons une carte interactive des lieux frais et gratuits à retrouver ici.