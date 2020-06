Lyon 2e ville étudiante de France, mais pénalisée par le prix des loyers

Le Figaro a livré son classement des villes étudiantes de France. Si Lyon se distingue à la deuxième place, elle reste pénalisée par le prix des loyers.

Les classements des villes étudiantes se suivent et souvent les conclusions sont les mêmes pour Lyon. Cette fois-ci c'est au tour du Figaro de proposer son palmarès en se basant sur plusieurs critères : évolution du nombre d'étudiants sur cinq ans, nombre de festivals dans la ville, jours d'ensoleillement, pollution, culture, taux d'insertion après un master...

On retrouve sur la première marche du podium Toulouse, avec une note de 16,34 sur 20, puis Lyon (16,17 sur 20) et enfin Nantes (15,97 sur 20).

Lyon reste néanmoins pénalisé par le prix des loyers au m2 d'un studio, 21,56 euros, contre 19,67 euros pour Toulouse et 18,95 euros pour Nantes. Seules trois autres villes ont un prix au m2 plus élevé, Paris (40,50 euros), Nice (24,56 euros) et Bordeaux (22,75 euros).