Lyon 2e : le T1 coupé dès ce soir pour les travaux de prolongation du T2

Les travaux de prolongation de la ligne T2 jusqu'à Confluence ont commencé. Dans le 2e arrondissement de Lyon, la circulation du T1 en sera fortement perturbée à partir de ce lundi 5 octobre au soir.

La prolongation de la ligne T2 jusqu'à Confluence nécessite d'importants travaux sur le cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement de Lyon. En conséquence, le trafic de la ligne T1 en particulier sera fortement perturbé cette nuit du lundi 5 octobre. A 20h, la ligne T1 fera son terminus à Perrache : de Debourg à Place des Archives, les stations ne seront plus desservies dans les deux sens. Des bus relais seront mis en place au croisement de la rue Montrochet et du quai Perrache avec une fréquence de 8 à 15 minutes. Les premiers bus partiront de Debourg à 19h53 et de Perrache à 19h56 ; les derniers quitteront Debourg à 00h35 et Perrache à 00h58.

Mardi 6 octobre, la ligne T1 reviendra à son itinéraire normal entre Debourg et Perrache, mais elle sera interrompue à la station Hôtel de Région Montrochet. Deux stations provisoires seront installées de part et d'autre de l'arrêt original. Il faudra obligatoirement descendre de la rame et franchir à pied les 400 mètres séparant ces deux arrêts provisoires. Cette nouvelle disposition devrait durer jusqu'au 22 novembre prochain.