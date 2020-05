Lyon 28 mai : les informations en direct, la 2e phase de déconfinement annoncée à 17 h

Ce jeudi 28 mai, à 17 heures, le Premier ministre Édouard Philippe annoncera les modalités du deuxième acte du déconfinement. Bien plus de lieux devraient être ouverts à l'image des restaurants et piscines. Suivez l'évolution de la situation et toutes les informations pour Lyon grâce à notre direct.

Déconfinement : phase 2 ! Après un premier cycle de trois semaines qui n'aura pas été marqué par l'apparition d'une deuxième vague, c'est une nouvelle étape qui sera franchie. Ce jeudi 28 mai, à 17 heures, le Premier ministre Edouard Philippe annoncera les modalités de la deuxième phase de déconfinement. Plusieurs questions devraient enfin trouver une réponse comme la date de réouverture des restaurants et cafés, théâtres, cinéma, piscines... mais aussi les conditions et organisations qui leur permettront de l'être.

Dans le département du Rhône et plus largement la région Auvergne-Rhône-Alpes, le virus circule toujours, mais plus faiblement. Les indicateurs restent au "vert", Si 1 334 patients sont encore hospitalisés dans la région, dont 134 en réanimation, les chiffres indiquent toujours une baisse de la pression dans les services. Gestes barrières et masques sont désormais au coeur du quotidien, tandis que les interrogations demeurent sur la saisonnalité du virus.

Suivez les dernières informations dans notre direct ci-dessous.

