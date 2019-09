Lyon : 250 millions d’euros de plus pour sauver le métro E ?

La ligne E du métro sera lancée lors du prochain mandat. Elle reliera Bellecour à Tassin-la-Demi-Lune d’ici 2030. L’opération est estimée à 1,2 milliard d’euros. Une somme importante pour une ligne qui devrait être difficile à rentabiliser au vu des prévisions de voyageurs. À moins qu’une rallonge jusqu’à la Part-Dieu ne vienne ouvrir de meilleures perspectives.

Horizon : 2025

2025 Coût du projet : autour de 1 milliard d’euros

Faisabilité : certaine

Près de 30 ans après l’inauguration de la ligne D du métro, Lyon va se relancer dans de grands travaux. La ligne E proposée par Gérard Collomb pendant la campagne des municipales de 2014 a été validée, après études par le Sytral. Son tracé initial a longtemps été contesté avant d’aboutir aujourd’hui à une forme de consensus sous réserve. Prévue pour relier le Vieux-Lyon à la gare d’Alaï sur le tracé de l’anneau des Sciences, aux confins du 5e arrondissement et de Tassin-la-Demi-Lune, la ligne E partira finalement de Bellecour, faisant de cette station le hub métro de l’agglomération (ligne A, D et E). Mais c’est un autre terminus qui soulève le plus d’enthousiasme : la Part-Dieu. Le Sytral a d’ailleurs commandé une étude pour sonder la faisabilité d’une liaison express entre Bellecour et la gare du 3e arrondissement.