Lyon : 16e anniversaire pour le salon des entrepreneurs

La 16e édition du Salon des Entrepreneurs se tient mercredi et jeudi au Palais des Congrès de Lyon. Un rendez-vous incontournable des créateurs et dirigeants d’entreprises et l’occasion pour Laurent Wauquiez de rappeler son soutien à la création entrepreneuriale en Auvergne-Rhône-Alpes.

La 16e édition du Salon des Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes se tient en ce moment au Palais des Congrès de Lyon. L’occasion pour les quelque 15 000 visiteurs attendus de bénéficier d’informations et de solutions concrètes pour développer leur activité. 130 conférences et ateliers vont être organisés. Véritable outil pratique pour les entrepreneurs, le salon a pour vocation d’accompagner les créateurs d’entreprises et de leur apporter les clefs nécessaires à leurs réussites. Pour le président du MEDEF Auvergne Rhône-Alpes, Jean-Luc Raunicher, “il est essentiel pour les créateurs et repreneurs d’entreprises d’organiser des salons comme celui-ci”.

Avec plus 80 000 entreprises créées en 2018, la région Auvergne Rhône Alpes se situe à la 2e place des régions entrepreneuriales de France. Le conseil régional et la métropole de Lyon travaillent en étroite collaboration avec les chambres de commerce et d’industrie (CCI) pour informer le public sur les dispositifs d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise qui existent dans les territoires. Selon Thomas Even, directeur du développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, “la région a un rôle central en termes de responsabilité économique dans l'accompagnement de créateurs, elle est indispensable pour le développement et la croissance de notre région”.

“La région veut être au premier plan pour assurer le suivi et l’accompagnement de ces start-ups, PME et TPE […] un créateur d’entreprise ne doit pas être seul”, abondent Laurent Wauquiez le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier aime mettre en avant sa politique de soutien à la création d’entreprises. Selon lui “chaque année ce sont plus de 10 000 entrepreneurs qui bénéficient des 50 millions d’euros qu’investie la région pour les aider à s’implanter sur le territoire”.