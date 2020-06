Lyon : 1,12 million d'euros de cadeaux à Clear Channel pour ses pubs dans le métro ?

Touchée par la pandémie du covid 19, la longue période de confinement qui a suivi, l’équipe des Célestins semble y avoir puisé une énergie et une envie de théâtre décuplées. Ce n’est pas un hasard si le théâtre sang et or axe sa communication sur le thème du voyage, affichant en couverture de sa nouvelle plaquette un navire qui prend résolument la mer. Oubliée l’antienne déprimante, tant répétée, "Restez chez vous !". Et si le théâtre n’a pu présenter sa programmation en public ; sur internet, une série de vidéos et de liens évoquent la saison à venir. Comme une traversée maritime au long cours, plus dense et plus ample que jamais. Bienvenue à bord !