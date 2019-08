Lyon : 10kg de drogue, une arme et du cash retrouvés chez un Vénissian

La police a découvert 10kg de drogue, une arme et des faux billets dans un appartement des Minguettes à Vénissieux.

C'est une grosse prise pour la police lyonnaise. Lors d'une perquisition au domicile d'un homme suspecté de conduire un trafic de stupéfiants, les forces de l'ordre ont découvert une véritable planque de trafiquant. Au total, ce sont 41 000 euros en espèce, 7,3kg de résine de cannabis, 1,9kg d'herbe, 86 grammes de cocaïne, 1 pistolet automatique chargé, 1 gyrophare et 1 paire de menottes qui ont été retrouvés à son domicile. Dans une autre pièce de l'appartement, la police découvrait 35 000 euros de faux billets et du matériel de conditionnement pour la drogue. Au total, deux hommes ont été interpellés dans cette affaire. Le premier, l'homme de 32 ans, louait une pièce de l'appartement en question et se présente comme une "nourrice" et le second prétextant qu'il n'assurait que le remplacement d'un autre trafiquant depuis quelques semaines. Leur jugement a été fixé au 27 septembre prochain. Le logeur a été libéré mais placé sous contrôle judiciaire, et le trafiquant sous mandat de dépôt.