Lyon : 1000 personnes maximum au Parc OL, l'OL a "un sentiment d'injustice"

De nouvelles mesures ont été annoncées ces derniers jours pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus dans la région. La jauge maximale autorisée pour les grands rassemblements a été abaissée à 1 000 personnes à Lyon, contre 5 000 précédemment. L'OL trouve cela "injuste".

"On a un sentiment d’injustice difficile à accepter car on met sur le même plan un stade aéré de 60 000 places et des salles ou des centres commerciaux clos qui accueillent d’ailleurs beaucoup plus de personnes au quotidien", explique Xavier Pierrot, le directeur du Parc OL, à Olympique-et-Lyonnais.com

"Plus en sécurité à l'intérieur d'un stade que dans un espace clos"

"On ne voit pas où est le risque lorsqu’on reçoit 5 000 spectateurs qui portent le masque comme c’était le cas la dernière fois (OL - Nîmes, le 18 septembre). Nous sommes plus en sécurité à l’intérieur d’un stade que dans un espace clos", poursuit le dirigeant de l'OL, tout en rappelant que "notre priorité, c’est la santé de nos concitoyens. On se bat contre une situation injuste mais à côté de ça, on suit avec la Préfecture (du Rhône) au jour le jour les chiffres de Santé publique France".

