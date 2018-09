Lyon : 1 million de cyclistes sur le cours Gambetta depuis le 1er janvier

Ce 20 septembre bat les records de chaleur, mais un autre chiffre bien plus sain vient de tomber. Le cours Gambetta reste l'un des passages préférés des cyclistes à Lyon.

Depuis le 1er janvier 2018, un million de cyclistes sont passés devant la borne de comptage du cours Gambetta à Lyon. Le cap devrait être franchi ce 20 septembre. La zone est toujours l'un des points les plus fréquentés à Lyon, devant le pont Lafayette 941 000 cyclistes comptés, et le pont Morand (927 000 cyclistes). Les chiffres restent excellents et pourraient dépasser ceux de 2017, avec respectivement 1,4 million de passages cours Gambetta, 1,3 million pont Lafayette et 1,2 million pont Morand.