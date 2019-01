Loto du Patrimoine : Auvergne-Rhône-Alpes touchera 853 000€

La région ne sera pas l'une des mieux dotées de France par le Loto du Patrimoine du Lyonnais Stéphane Bern.

On en sait un peu plus sur l'utilisation de l'argent récoltée par le Loto du Ptatrimoine de Stéphane Bern. En plus des 18 sites emblématiques qui se partageront 5,2 millions d'euros, 249 projets vont se partager 21 millions d'euros. Le Figaro a pu avoir la répartition de cette cagnotte. La région Auvergne-Rhône-Alpes touchera 853 000€ pour 22 projets. Ce n'est pas la région la mieux dotée (hors DOM-TOM). La région Île-de-France de France va toucher 883 000€ pour 13 projets et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 898 000€ pour 17 projets. Quant aux montants, ce sont les régions Haut-de-France (1 227 000€ pour 25 projets) et Grand-Est (1 257 000€ pour 45 projets) qui vont récolter les plus grosses sommes. Une 2e édition du Loto du Patrimoine pourrait être reconduite en 2019 par le gouvernement.