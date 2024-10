Loto de la biodiversité : deux projets retenus en Auvergne-Rhône-Alpes

Deux projets seront financés en Auvergne-Rhône-Alpes par la deuxième édition du loto de la biodiversité.

Créé sur le modèle du loto du patrimoine, la mission nature du loto est de retour depuis le lundi 28 octobre. Dès cette date, vous pourrez acheter des tickets, gagner jusqu'à 30 000 euros. Une partie des recettes de la vente des tickets à 3 euros permettra de financer des projets de préservation de la nature dans l'Hexagone et en Outre-mer

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, deux sites bénéficieront des fonds récoltés. Le premier projet est porté par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et vise à restaurer des mares, baptisé Agri'Mares. Le second doit permettre de réintroduire du pin de Salzmann, une variété adaptée au changement climatique et à la sécheresse.

En 2024, le loto de la biodiversité a permis de récolter 7 millions d'euros, plus que les 5 millions envisagés initialement. L'Office français de la biodiversité espère cette année récolter 10 millions d'euros.