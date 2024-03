L’Olympique lyonnais accueille le RC Lens, Lacazette absent

À domicile, l’OL veut poursuivre sa belle dynamique en Ligue 1 face à une équipe de Lens dans le doute, ce dimanche 2 mars à 20h45. L'équipe fera sans Alexandre Lacazette, préservé.

Vainqueur mardi dernier en quart de finale de Coupe du France au Groupama Stadium face au RC Strasbourg, l’Olympique lyonnais enchaîne déjà, chez lui, en cloture de la 24e journée de Ligue 1, à 20h45 ce dimanche. Les hommes de Pierre Sage, (10e) affrontent le RC Lens (6e) qui reste sur un nul et une défaite en championnat et une élimination en Ligue Europa contre Fribourg. Au match aller, en décembre dernier, les lensois s'étaient imposés sur leur terrain (3-2), et ce malgré un doublé du défenseur central lyonnais Jake O'Brien.

L’OL souhaite continuer sa formidable remontée au classement en espérant glaner une 5e victoire d’affilée en Ligue 1, soit la meilleure série en cours dans l'élite. Il devra néanmoins se passer de son capitaine et meilleur buteur Alexandre Lacazette (12 réalisations), légèrement blessé lors du dernier match contre Strasbourg et préservé par le staff de l'Olympique Lyonnais ce soir.