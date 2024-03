Lyon : le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri réouvre son bric à brac solidaire

À partir du 7 mars et tous les jeudis qui suivront, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri recevra du public dans sa boutique solidaire à Lyon.

Les bénévoles du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri accueilleront les clients chaque jeudi de 14h15 à 18h dans leur boutique du 7e arrondissement de Lyon, au 17 rue de Toulon. "C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de seconde main, les chineurs, les étudiants, et tous ceux et celles qui souhaitent s’équiper à petits prix tout en faisant une bonne action", déclare l'association sur son site internet.

Concrètement, que peut-on trouver dans ce bric à brac ? "Un éventail d’articles neufs issus du don ou de seconde main triés avec l'aide des bénévoles et salariés en insertion professionnelles en allant des meubles au mobilier, en passant par la vaisselle, les livres, les bibelots, les tableaux et la décoration, les bijoux, les articles de puériculture, les vêtements et sous-vêtements, les accessoires de mode, le linge de maison, les chaussures, ou encore la maroquinerie".

Financer des missions sociales

Les bénéfices des ventes participeront au financement des missions sociales de l'association Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. À savoir, l’hébergement et le logement de 1940 femmes, hommes et enfants chaque jour ou l’accompagnement à l’emploi de 800 personnes chaque année.

Pour sa réouverture, le bric a brac propose une remise exceptionnelle de - 50% sur tous les articles en vente au magasin, valable les 7 et 14 mars.

Informations pratiques : Bric à Brac du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri - 17 rue de Toulon, Lyon 7e - Ouvert le jeudi de 14h15 à 18h, fermé les jours fériés - Entrée libre, ouverte à tous et gratuite - 04 72 73 09 27 - Plus d'informations