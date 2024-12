L’OL s’impose sans peine face à Angers 

L’attaquant de l’OL, Georges Mikautadze, a été braqué à son domicile. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L’Olympique lyonnais s’est imposé 3 buts à 0 face à Angers au stade Raymon Kopa et confirme sa bonne tendance en Ligue 1. Grâce à cette victoire, l’OL remonte à la 5e place du classement.

Les hommes de Pierre Sage se sont imposés sans peine samedi 7 décembre face à Angers au stade Raymond Kopa. L’OL a remporté le match 3 buts à 0 à l'issue de cette 14e journée de Ligue 1, remontant ainsi à la 5e place du classement. L’équipe angevine est quant à elle à la 14e place.

Le score s’est ouvert à la 26e minute grâce à un but de Nicolas Tagliafico sur corner. Signant encore un très gros match, Rayan Chekri a permis à l’OL de poursuivre sa lancée en frappant le deuxième but de la rencontre à la 55e minute. Georges Mikautadze a finalement conclu cette belle soirée pour les Lyonnais à la 88e minute avec le troisième but de la soirée.

L’OL rencontrera l’Eintracht Francfort le 12 décembre et le Paris-Saint-Germain le 15 décembre prochain.