Loire : un garçon de 15 ans porté disparu depuis samedi

Un adolescent de 15 ans est porté disparu depuis le 9 janvier dans la Loire. La police a ouvert une enquête.

Cinq jours sans nouvelles de leur fils. C'est le calvaire qu'endure actuellement la famille Anani. Sid-Ahmed, leur garçon de 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis ce samedi 9 janvier au matin. Contactée par la famille, inquiète, la police a ouvert une enquête ce mardi 12 janvier pour tenter de retrouver l'adolescent.

Sid-Ahmed est un adolescent de taille et de corpulence moyennes, aux cheveux et aux yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un survêtement Nike bleu clair rayé de rose en bas, une veste noire en haut, des baskets Asics avec une bande orange aux pieds et un bonnet noir sur la tête.

Pour le moment, c'est la thèse de la fugue qui est privilégiée. Sid-Ahmed pourrait notamment se trouver à Marseille ou alentour. Toute personne susceptible d'avoir des informations est priée de contacter le commissariat de Firminy, au 04.77.40.15.40.