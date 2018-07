Loire : il tombe dans une cuve d’acide

Alors qu’il tentait de récupérer son ballon sur un toit, un jeune costellois passe au travers et finit dans une cuve d’acide chlorhydrique.

Ce jeudi, les salariés de l’entreprise Electro-zinc du Coteau, dans le Roannais, ont fait une macabre découverte : une chaussure et une chaussette flottant dans la cuve d’acide chlorhydrique, et des traces de pas semblant en sortir. Alors que la thèse d’un cambriolage ayant mal tourné avait été avancée, la police a finalement retenu celle de l’accident, la réalité étant beaucoup plus banale.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années jouaient au football au Coteau. Soudain, un tir malheureux envoie le ballon rouler sur le toit de l’entreprise Electro-zinc. L’un des jeunes décide donc d’aller le récupérer. Une fois là-haut, le toit a alors cédé sous son poids, le précipitant dans la cuve d’acide située plusieurs mètres en dessous. Transféré immédiatement aux urgences de l'hôpital de Roanne, le jeune homme a été brûlé à plusieurs endroits du corps, même si selon les médecins, ses blessures auraient pu être bien plus graves.