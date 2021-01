Loire : enlevée et frappée, une jeune femme est abandonnée nue dans la rue par ses ravisseuses

Une jeune femme de 19 ans a été enlevée puis frappée dans la soirée de vendredi, à Rochetaillée. Ses ravisseuses l’ont, ensuite, abandonnée nue dans la nuit. Deux suspectes ont été interpellées.

Cette sombre affaire commence dans la nuit de vendredi à samedi, peu après minuit. Un équipage de police a pris en charge une jeune femme de 19 ans, complètement nue, errante à Rochetaillée, sur les hauteurs de Saint-Étienne. En état d’hypothermie, elle raconte alors aux policiers sa terrible mésaventure avant d’être accompagnée à l’hôpital, selon les informations du Progrès.

Elle aurait été enlevée par d’autres jeunes filles, frappée puis déshabillée et enfin abandonnée sur le bord de la route. Auditionnée par la police la victime a pu fournir suffisamment d’information pour identifier le véhicule avec lequel on l’a enlevée. Une Renault Clio, signalée volée, qui a été retrouvée à Pont-L’Évêque, en Isère, lundi. La police de Vienne a pu interpeller une jeune femme de 20 ans, connue de leurs services, et la placer en garde à vue un Saint-Étienne. Une seconde suspecte a été interpellée en parallèle et plusieurs autres sont activement recherchés.

Une information judiciaire a été ouverte pour "enlèvement, séquestration et violences aggravées". L’enquête se poursuit, notamment pour comprendre les causes d’actes aussi cruels.