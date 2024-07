Loire : des travaux sur la RN 88 pendant deux mois dès le 22 juillet

Afin d’améliorer la mobilité entre Lyon et Saint-Etienne, des travaux sont à prévoir dès le 22 juillet sur la RN 88, au niveau de l’échangeur de Firminy-Fayol, dans le sens Saint-Étienne/Le Puy-en-Velay.

Axe important permettant de relier Lyon et Toulouse par le Massif central, la route nationale RN88 sera en travaux dès le 22 juillet. Pour permettre en effet d’améliorer la mobilité entre Lyon et Saint-Étienne, dans la Loire, des améliorations vont être apportées à l’échangeur n°31, dans le sens Saint-Étienne/Le Puy-en-Velay.

La bretelle de sortie sera mise sur deux voies et l’anneau du giratoire sera élargi, améliorant ainsi "la fluidité du trafic sur le giratoire" et permettant d’augmenter "la capacité de stockage et limiter les risques de remontées de file sur la bretelle de sortie", indique le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. Le coût des travaux est estimé à 950 000 euros.

Deux phases de travaux

Ces travaux seront divisés en deux temps. D’abord, du 22 juillet à 9 heures jusqu’au 26 août à 16 heures, avec la fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur. Le giratoire restera ouvert en journée, mais la circulation sera modifiée et la largeur de voie réduite. Il sera ensuite fermé de nuit entre le 22 et 23 juillet, entre le 5 et 6 août, entre le 12 et 13 août et enfin, entre les nuits du 19 au 24 août. Les automobilistes en direction du Puy-en-Velay qui souhaiteraient emprunter la sortie n°31 devront poursuivre leur route jusqu’à la sortie suivante, puis faire demi-tour en direction de Saint-Étienne. Ceux souhaitant emprunter la sortie 31 pour rejoindre Fayol devront faire la même chose.

Dès le 26 août, la bretelle de sortie de l’échangeur sera fermée ponctuellement, les travaux se concentreront sur la partie gauche de la bretelle et sur le bord du giratoire. La bretelle sera ainsi fermée pendant quatre nuits, du 23 septembre au 27 septembre, de 21 heures à 6 heures du matin. Les usagers en direction du Puy-en-Velay voulant sortir par l’échangeur de Firminy-Fayol devront continuer jusqu’à la sortie 32, puis faire demi-tour en direction de Saint-Étienne.