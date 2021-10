Loire : au bord de la fermeture, un célèbre équipementier sportif reprend du service

Placée en redressement judiciaire il y a un an, le fabricant de combinaisons de gymnastique, Christian Moreau, sort enfin la tête de l’eau. Cet été, trois repreneurs spécialisés dans le textile sportif ont décidé de relancer la marque et de lui insuffler un nouvel élan.

La marque Christian Moreau, partenaire officiel de l’équipe de France de gymnastique, vient de vivre plusieurs mois agités. Placée en redressement judiciaire en décembre 2020, l’institution ligérienne vieille de 35 ans a bien failli disparaitre. « L’ancienne équipe dirigeante a proposé un plan de continuation, mais elle n’avait pas la surface financière suffisante. Et, à part la nôtre, toutes les autres offres déposées étaient des plans de cession », assure Amélie Rivoire, la nouvelle directrice générale de Christian Moreau. La jeune femme de 29 ans, accompagnée de deux autres repreneurs, Benoît Deves et Philippe Frescaline, a su convaincre le tribunal de commerce de Saint-Etienne de la fiabilité de cette reprise.

Une nouvelle gamme sportswear

Outre ses célèbres justaucorps, Christian Moreau va désormais concevoir ses propres vêtements sportswear, comme des vestes, des sweats ou encore des polos. Des tenues à destination à la fois des clubs, mais aussi du grand public. « Nous avons vraiment cette volonté de dynamiser la marque et faire en sorte qu’elle soit en phase avec son temps. Nous allons proposer de nouveaux motifs, de nouvelles couleurs et travailler des tissus plus éco-responsables comme le coton bio ou le polyester recyclé », explique Amélie Rivoire.