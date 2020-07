Lime renforce son engagement pour l’insertion et l’emploi dans la Métropole de Lyon

Contenu sponsorisé - Animé par un esprit citoyen, depuis son arrivée à Lyon en septembre 2018, Lime a progressivement construit une offre utile à la collectivité et adaptée à la diversité des besoins de mobilité. Le service a rapidement rencontré son public, puisqu’en à peine deux ans plus de 470 000 Lyonnaises, Lyonnais et habitants de la Métropole sont devenus usagers de Lime, faisant de Lyon, une des villes majeures pour la marque au citron. En presque 2 ans, les Lyonnais ont déjà réalisé plus de 5,7 millions de trajets, soit 9,4 millions de kilomètres parcourus sur le territoire de la Ville de Lyon.

Au-delà de l’intérêt des Lyonnais pour les nouvelles micromobilités comme la trottinette électrique en libre-service, la réussite lyonnaise de Lime repose sur la qualité d’une équipe locale, d’un réseau de partenaires logistiques et de la viabilité du modèle économique de Lime. Depuis le 1er février dernier, Lime ne compte plus d’auto-entrepreneur parmi ses partenaires logistiques pour la recharge comme pour le déploiement de ses trottinettes. Dans une optique de structuration de ses équipes, Lime a accompagné la création de près de 50 entreprises et a investi plus de 10 millions d’euros localement dans la création de plusieurs dizaines d’emplois et dans la construction de nombreux partenariats avec des acteurs variés de l’écosystème lyonnais.

Autre engagement de Lime, la signature de la charte des 1000 auprès de la Maison Métropolitaine d'Insertion pour l'emploi. L’opérateur s’implique et bénéficie d’un réseau d’entreprises et d‘un accompagnement autour des recrutements, de la politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Pour Vincent Frey, Responsable Lime Lyon, « Lime n’a pas attendu la signature de la charte des 1000 pour s’engager aux côtés des collectivités. Dans notre politique actuelle de structuration de nos métiers, il convient d’être engagé de façon pérenne dans une ville qui nous permet aujourd’hui de développer nos équipes dans notre entrepôt de Vénissieux et sur le terrain au quotidien. »

C’est pourquoi Lime s’engage aussi à Vénissieux, où se situe son entrepôt. L’opérateur a signé la Charte de coopération Ville – Entreprise. « Nous sommes fiers de nous inscrire dans ce partenariat avec la Mairie de Vénissieux qui renforce ses liens avec les entreprises locales. Nos salariés sont principalement issus de cette ville et nous souhaitons aller plus loin en favorisant la découverte de nos métiers et en soutenant le tissu local », précise Vincent Frey. Cet engagement permet aussi d’échanger les bonnes pratiques avec les autres entreprises du bassin vénissian : lutte contre les discriminations, politique de recrutement, développement durable…