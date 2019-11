Les urgences de Lyon Croix-Rousse ouvertes en continu

Dès le 12 novembre, les urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse resteront ouvertes 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Un nouveau service d'urgence accueillera les Lyonnais la nuit. En effet, dès le 12 novembre, les urgences de la Croix-Rousse seront ouvertes en continu. Jusqu'à présent, elles assurent l’accueil de 8h à 19h.

Face la hausse constante de la fréquentation, la décision a été prise d'élargir les horaires du service. 700 000 euros d'investissements ont ainsi été réalisés pour cet accueil avec une rénovation des locaux. Par ailleurs, 70 soignants et médecins viennent d'être recrutés "pour prendre en charge les patients le plus rapidement possible" tandis que 25 lits d'hospitalisations supplémentaires sont ajoutés "pour réduire le temps d'attente avant transfert".

Les HCL précisent : "la présence de filières d'hospitalisation d'aval dont notamment : cardiologie, gériatrie, hépato-gastro-entérologie, maladies infectieuses et tropicales, médecine interne, pneumologie/insuffisance respiratoire".

Les patients pourront donc se présenter aux urgences de la Croix-Rousse de jour comme de nuit dès le 12 novembre inclus.