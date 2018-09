Les trams T1 et T4 perturbés le week-end du 29 et 30 septembre à Lyon

À cause de travaux dans le secteur de La Doua Villeurbanne, les lignes de tramway T1 et T4 circuleront partiellement le week-end du 29 et 30 septembre.

Des travaux vont entraîner une interruption de l'alimentation électrique dans le secteur La Doua Villeurbanne, samedi 29 et dimanche 30 septembre. En conséquence, les lignes de tramway T1 et T4 seront directement impactées. La ligne T1 ne circulera qu'entre les stations Debourg et Charpennes. La ligne T4 ne desservira que les stations entre Hôpital Feyzin Vénissieux et Gare Part-Dieu. Des bus relais seront mis en place durant tout le week-end et le service reviendra à la normale à partir du lundi 1er octobre.