Les trams T1 et T2 de retour à Lyon, les travaux sont finis

Après deux mois de galère pour certains voyageurs, les tramways T1 et T2 circuleront à nouveau normalement dès la semaine prochaine. Les travaux sont terminés.

Après deux mois de travaux et de fortes perturbations, les lignes T1 et T2 du tramway de Lyon vont revenir à la normale dès ce lundi 26 août. Elles circuleront sur l'ensemble de leur itinéraire respectif.

“Les lignes de tramway T1 et T2 traversent quotidiennement l’agglomération lyonnaise depuis 2001. Avec le temps, les appareils de voies, les rails et les aiguillages s’usent et doivent être rénovés ou remplacés par du matériel neuf", avait expliqué l'exploitant Keolis au début des travaux.

Ainsi, en juillet et en août, sur la ligne T1, l'arrêt Part-Dieu Servient a été modifié pour pouvoir accueillir des rames longues de 43 mètres, avec à la clé une meilleure capacité d’accueil.

Pour la ligne T2, les rails sous Perrache ont été remplacés et la station Suchet reconfigurée pour permettre le prolongement de la ligne jusqu'à Confluence en 2020.