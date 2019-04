Les TER d'Auvergne Rhône-Alpes parmi les plus en retard de France

Selon un rapport officiel, l’Auvergne Rhône-Alpes est la troisième région de France en termes de retards sur ses TER.

Relayé par France 3, le rapport annuel de l’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST) place l’Auvergne Rhône-Alpes troisième du classement… des régions où les TER sont les plus en retard. Au niveau national d’abord, c’est la grève des cheminots et les pannes sur la gare de Paris-Montparnasse qui ont entaché le bilan. Selon le rapport, l’année 2018 est la pire année depuis 2012 avec un "taux d’annulation des circulations TGV à 7,8 %". Du côté des TER, c’est le Grand-Est tout entier qui est pointé du doigt, avec le pire taux de retard hexagonal en 2018 oscillant entre 11 et 13 %. Selon le document, ces chiffres sont en grand partie causés par des problèmes d’infrastructure, de mouvements de grève et de gestion du trafic. Au sommet du podium des régions les plus en retard figure l'Occitanie, puis la région PACA.