Les spectacles à voir en famille en juillet à Lyon

Voici nos 3 suggestions pour ce mois de juillet.

Boîtes magiques

Si vous vous promenez dans le vieux Lyon ce 7 juillet, vous aurez peut-être la chance d’être abordé par les comédiens et marionnettistes du collectif Les Grandes Personnes, munis de leurs curieuses boites portatives. De chaque boite s’échappent figurines, parfum, musique, formes architecturales… pour vous proposer une autre vision du monde, optimiste et réjouissante. Dans ces mini-spectacles utopiques, pas de catastrophe écologique en vue, aucun zombie à l’horizon, et encore moins de régime totalitaire Chaque tableau dure quelques minutes tout au plus, alors même si vous êtes pressés, prenez le temps de regarder, d’écouter, de sentir…

A demain (1ère époque).Le 7 juillet. A partir de 3 ans.

15h départ de la place Saint Jean.

17h départ de la grande cour de Gadagne.

www.gadagne.musees.lyon.fr

Chien rebelle

Joey le chien bleu est un chien des beaux quartiers. Mais sa vie l’ennuie. Un beau jour, il décide de tourner le dos au confort et au luxe. Le voilà qui part à la découverte du monde, à la rencontre des chiens des rues. C’est cette histoire que l’auteur, comédien et musicien Rémi Vidal conte, ou plus exactement chante, au cours d’un opéra rock endiablé. Entre musiques blues, pop, grunge ou encore swing, il nous dévoile, non sans humour, une belle histoire d’amitié, de lutte contre les préjugés, et prouve qu’il est possible de bousculer l’ordre établi pour échapper à son destin. Une histoire à retrouver en livre lu aux éditions Trois Petits Points.

La drôle d’histoire de Joey. A partir de 5 ans. Dans le cadre de la manifestation Livres à l’eau.

Les 12 et 13 juillet.

Grand parc de Miribel Jonage.

www.grand-parc.fr

www.troispetitspoints.audio

Qui a peur du grand méchant loup ?

Dans la forêt, tout le monde a peur du loup. Certains ont même surfé sur cette terreur ancestrale pour faire des affaires. Jusqu’au jour où le loup apparait… en slip ! Bien moins effrayant que dans l’imaginaire collectif, le loup laisse tous les habitants de la forêt un peu pantois. Dans cette adaptation de la BD « le loup en slip », la compagnie lyonnaise créact’itude entend faire le parallèle avec les clichés, rumeurs et autres idées reçues qui circulent quotidiennement, relayées par les médias. Avec humour et en musique, la compagnie met à la portée du jeune public les questions de la peur de l’autre et de la xénophobie.

Le loup en slip. À partir de 5 ans. Les 10 et 24 juillet.

Acte 2 théâtre.