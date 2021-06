Les potiers de France et d'Europe se donnent rendez-vous dans le Vieux-Lyon en septembre

"Les Tupiniers du Vieux-Lyon" seront de retour dans les rues de la ville pour leur 36ème édition, qui se tiendra les 11 et 12 septembre prochain. Plus d'une centaine d'artisans célébreront la céramique contemporaine, après deux ans d'absence.

Le marché des Tupiniers du Vieux-Lyon, considéré comme une "vitrine pour les céramistes professionnels venus de toute la France et de différents pays Européens", se tiendra début septembre sur la place Saint-Jean et dans les rues de la vieille ville. 130 tupiniers, ces artisans maître dans l'art de la poterie, seront présents sur place, lors de ce rendez-vous devenu "incontournable" pour les amateurs de céramique et pour les professionnels.

Cette édition 2021, intitulée "Terre d'Arménie", proposera aussi de valoriser le "patrimoine artisanal, artistique et culturel arménien" et ses céramiques aux "décors spectaculaires bleu cobalt, bleu turquoise, aubergine, vert tilleul et rouge". Les tupiniers honoreront les céramiques arméniennes de la ville de Gumri, qui représente un "véritable vivier de grands artistes dans les multiples domaines de l’art".

Selon la présidente de l'association Laurence Girard, les potiers, "confinés depuis trop longtemps dans leurs ateliers", sont plus qu'impatients à l'idée de retrouver à nouveau le public, après l'annulation de l'édition précédente.