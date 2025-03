Les petites foulées prennent le relais à Villeurbanne

Suite à l'annulation des foulées de Villeurbanne, les petites foulées se tiendront le 29 mars prochain au complexe sportif Boiron Granger.

Si les Foulées de Villeurbanne n'auront pas lieu cette année, les Petites Foulées de Villeurbanne prennent le relais. Annulée en raison de travaux, la course devrait faire son grand retour en 2026. En attendant, Villeurbanne organise le 29 mars prochain un événement sportif ouvert au public au complexe sportif Boiron Granger.

Au programme de l'événement gratuit : une marche de 4km, des test de forme, des ateliers sportifs et des ateliers ludiques. Les enfants de six à onze ans pourront prendre part à une course de 1,4km, tandis que les adultes sont invités à tester leur endurance. Les participants sont invités à s'inscrire en ligne.

