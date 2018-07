Les perturbations sur les routes lyonnaises cette semaine

Outre les départs en vacances les week-ends, le trafic sera perturbé par quelques chantiers cette semaine dans l'agglomération lyonnaise. Tour d'horizon des embûches à prévoir.

Plusieurs tunnels de l'agglomération sont toujours interdit à la circulation. C'est le cas du tunnel Vivier-Merle, dans le quartier de la Part-Dieu. Des travaux de réaménagement des abords de la gare et du centre commercial obligent à maintenir l'ouvrage clos jusqu'au printemps 2020. C'est aussi la raison de la fermeture partielle du tunnel Brotteaux-Servient jusqu'à la fin de l'année 2018. La circulation est interdite depuis la rue de Bonnel. Enfin la voûte ouest de Perrache est fermée à la circulation automobile comme cycliste.

Concernant le boulevard périphérique nord, la circulation sera réduite sur le pont autoroutier du viaduc du Rhône dans la nuit de mercredi à jeudi de 20 heures à 6 heures du matin. Cela pour permettre des travaux de réparation. La voie lente sera neutralisée. Travaux nocturnes également sur le boulevard urbain sud de lundi à jeudi, entre 21 heures et 6 heures le lendemain. La circulation sera interdite en direction de l'Est, entre Feyzin (échangeur n°6) et Vénissieux (échangeur n°14), pour permettre des travaux d'entretien d'équipements.

Sur l'autoroute A7, la circulation sera réduite à 2 voies dans les 2 sens, entre Saint-Fons et Ternay, pour permettre des travaux d'aménagement. Cela tout au long de la semaine en journée (7h-16h). Il faudra aussi composer avec des fermetures nocturnes, de lundi à jeudi, entre 21 heures et 6 heures le lendemain, sur l'autoroute A450. La circulation y sera interdite dans les deux sens, entre Pierre-Bénite et Brignais, pour permettre des travaux d'entretien d'équipements. Idem sur l'A432 en direction de Paris, entre Saint-Laurent-de-Mure (échangeur n°4) et Meyzieu (échangeur n°3), pour permettre des travaux de rénovation de la chaussée.