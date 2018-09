Les perturbations routières sur l'agglomération lyonnaise cette semaine

Le trafic sera réduit ou interdit dans de nombreux tunnels lyonnais, mais aussi sur le périphérique nord et les autoroutes du grand Lyon.

De nombreux chantiers perturberont le trafic automobile nocturne cette semaine. La circulation s'effectuera en bidirectionnel dans le tunnel sous Fourvière lundi et mardi soirs, de 21h à 5h le lendemain. Cela sous l'ensemble de l'ouvrage, pour permettre des travaux d'entretien. Les bretelles d'accès Kitchener et Gorge de Loup seront fermées. Le tunnel de la Croix-Rousse sera fermé jeudi soir de 21h à 6h le lendemain, dans les deux sens et sous l'ensemble de l'ouvrage, pour permettre des travaux d'entretien. Les bretelles d'accès Serin et Lassagne seront fermées.

L'accès au tunnel Brotteaux-Servient depuis la rue de Bonnel est toujours fermé, à priori jusqu'à la fin du mois d'octobre, pour permettre des travaux de réaménagement des abords de la gare et du centre commercial de la Part-Dieu. Elle le sera sous l'ensemble de l'ouvrage de mardi à vendredi soir entre, de 21h et 6h le lendemain. Toujours à la Part-Dieu, le tunnel Vivier-Merle est fermé jusqu'en 2020, pour permettre des travaux de réaménagement des abords de la gare et du centre commercial de la Part-Dieu. La voûte Ouest de Perrache est définitivement interdite aux véhicules

Périphérique nord

Les travaux ont repris sur le boulevard périphérique nord lyonnais. La circulation sera réduite dans le tunnel Quai Bellevue lundi soir de 20h à 6h le lendemain, pour permettre des travaux de maintenance d'éclairage. Idem dans le tunnel de Caluire en direction de Paris mercredi et jeudi, entre 20h et 6h le lendemain, pour permettre des travaux de nettoyage.

Dans le tunnel de la Duchère, la Porte de Vaise et le tunnel de Rochecardon, la circulation sera réduite en direction de Genève de mardi à vendredi entre 20h et 6h le lendemain. Circulation réduite dans les deux sens mercredi et en direction de Paris le jeudi, toujours aux mêmes horaires.

Enfin, porte du Valvert, la circulation sera réduite en direction de Genève mardi, mercredi et vendredi de 20h à 6h le lendemain. La circulation sera interdite sur la bretelle d'accès n°7, en direction de Genève, et interdite sur la bretelle d'accès n°8 de mardi à vendredi, entre 20h et 6h le lendemain

Autoroutes

La circulation sera interdite sur l'A6 entre Limonest (échangeur n°33) et la porte du Valvert (échangeur n°36), en direction de Marseille, de lundi à jeudi entre 21h et 6h le lendemain. L'A46 Nord sera également fermée à la circulation entre l'A466 et le noeud de Anse, en direction de Paris, de lundi à jeudi, entre 21h et 6h le lendemain. Idem sur l'A46 Sud, les mêmes jours et aux mêmes heures, entre le noeud de Manissieux et le Boulevard Urbain Sud (échangeur n°14). La circulation sera également interdite entre le noeud de Ternay et le Boulevard Urbain Sud (échangeur n°14), en direction de Paris. Enfin l'A47 verra sa circulation réduite entre le noeud de Ternay et Givors Centre (échangeur n°9,1), en direction de Saint-Etienne, de lundi à mercredi, entre 21h et 6h le lendemain. Il sera interdit de circuler sur cette portion jeudi soir, de 21h à 6h le lendemain.