Les parkings de Gorge-de-Loup et Vaulx-en-Velin La Soie fermés cet été

Afin de permettre des travaux durant l’été, les parkings relais Gorge de Loup et Vaulx-en-Velin seront fermés une bonne partie de l’été.

La ville de Lyon prévient les automobilistes que deux grands parkings de la métropole, celui de Gorge de Loup et de Vaulx-en-Velin, seront fermés tout l’été pour cause de travaux. Le premier sera inaccessible du 15 juillet au 25 août et la ville incite les personnes à se reporter sur le parc relais Vaise 2, dans le 9e arrondissement. Du côté de La Soie, le parc relais sera également fermé du 29 juillet au 11 août pour les mêmes raisons. La ville conseille de se reporter sur les parkings Laurent Bonnevay, ou Décines Grand Large.