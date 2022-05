Le parc de l'Autre Soie, à Villeurbanne, va devenir l'un des 1ers parcs municipaux de France en "autogestion". Sur 1,5 hectares. Alain Brissard, adjoint au maire de Villeurbanne en charge de la végétalisation et de la biodiversité en ville, explique le concept sur le plateau de Lyon Capitale.

Qu'est-ce qu'un parc "autogéré" ? "On veut impliquer au maximum les habitants, à la fois dans la construction du parc, son aménagement, dans les usages. Et également aller le plus loin possible dans le fait qu'ils se l'approprient pour le gérer eux-mêmes, développer des usages potentiellement évolutifs", explique Alain Brissard, adjoint au maire de Villeurbanne en charge de la végétalisation et de la biodiversité en ville, sur le plateau de Lyon Capitale.

Des travaux d'aménagement prévus en 2024, après une année d'expérimentation

Le parc de l'Autre Soie, à Villeurbanne, va devenir l'un des 1ers parcs municipaux de France en "autogestion". Sur 1,5 hectares. Il y a très peu d'exemples en France. Alors la ville de Villeurbanne va prendre le temps. "Comme on n'est pas sûr que de notre coup, car on peut avoir des idées novatrices, on va avoir tout une année d'expérimentation où on va voir comment ça vit, si il y a des conflits d'usage avec d'autres idées, et ensuite il y aura les travaux d'aménagement en 2024", poursuit l'adjoint au maire de Villeurbanne.

"On est curieux, de voir ce qui va être apporté comme idées, comme envies, il y a un petit côté saut dans le vide", conclut Alain Brissard. Les habitants sont ainsi invités à partager leurs idées. Des ateliers auront notamment lieu les 18 et les 21 mai pendant une phase de concertation. Avant un temps de restitution le 15 juin.

Pour participer, rendez-vous ici : concertation@cco-villeurbanne.org