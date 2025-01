Les Gets font leur (nouvelle) comédie

Fort du succès des précédents festivals d’humour aux Gets (Let’s Gets Comedy et Montreux Comedy fait du ski), la station lance un tout nouvel événement cet hiver : Les Gets Comédie.

Contrairement aux années précédentes, sept soirées uniques auront lieu avec des têtes d’affiches différentes chaque soir. Les humoristes viendront enflammer la scène du samedi 25 au vendredi 31 janvier 2025, pour un festival qui promet d’offrir une expérience inoubliable au coeur des montagnes. La fine fleur de la scène française et britannique se passera le flambeau avec un seul objectif : faire passer aux spectateurs un moment de détente et de divertissement unique.

En tête d’affiche de la soirée d’ouverture, samedi 25 janvier, les artistes locaux seront mis à l’honneur, avec le jeune humoriste morzinois Gaëtan Roos et l’humoriste clusien Julien Sonjon. Dimanche 26, Thomas Angelvy, comédien et humoriste français, se produira sur scène. Lundi 27, trois artistes francophones incontournables viendront enflammer la scène gêtoise : Laurie Peret, Jason Brokerss et Merwane Benlazar. Mardi 28, les humoristes francophones Bérengère Krief, Fanny Ruwet et Jessé seront à l’affiche. Mercredi 29, le talentueux Pierre Thévenoux, suivi le lendemain par la pétillante comédienne et standupeuse Laura Domenge.

La soirée anglophone viendra clôturer en beauté ce festival haut en couleur, avec notamment l’hilarante Maisie Adam, ainsi que d’autres artistes anglais. De quoi se détendre les zygomatiques après une belle journée de ski, et passer des moments mémorables aux Gets !

Les Gets Comédie – Du 25 au 31 janvier 2025

Informations & réservations : https://www.lesgetscomedie.com