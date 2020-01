Les deux siamoises séparées à Lyon ont quitté la ville ce matin

Bissie et Eyenga ©Michel Breysse HCL

Bissie et Eyenga, les deux jumelles d'un an opérées à Lyon en novembre dernier, ont quitté Lyon ce matin pour retourner au Cameroun.

Bissie et Eyenga, les deux siamoises camerounaises opérées à Lyon le 13 novembre sont reparties ce mardi matin vers Paris pour prendre un vol en direction de leur pays d'origine. Les deux fillettes âgées de 1 an sont nées siamoises reliée par l'abdomen. Rejetée par le père des enfants et une partie de sa famille, leur mère a été obligée de quitter la ville pour se rendre à Yaoundé, à l'Hôpital Gynéco-Obstétrique Pédiatrique. C'est là-bas qu'un professeur de l'hôpital Femme Mère Enfant des Hospices Civils de Lyon les rencontre. Il contacte alors l'association la Chaîne de l'espoir pour monter une opération à Lyon visant à séparer les jeunes sœurs.

Le projet est un véritable succès. deux sœurs sont en parfaite santé et s'habituent peu à peu à leur vie séparée. “Au début, elles restaient collées l’une à l’autre. Elles commencent petit à petit à accepter de s’éloigner l’une de l’autre. Nous laissons faire les choses le plus doucement possible, en les accompagnant”, expliquait Hugues Desombre, pédopsychiatre à l’hôpital Femme-Mère-Enfant-HCL, au lendemain de l'opération.